Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤Ç...µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬à16Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤á37ºÐ¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ë...¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¡¼¤Þ¤¤¤¬¡¼¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¾ì½ê¾ù¤Ã¤Æ...¡×
¡Ö¤¨¤°¤¤¡£¡£¤³¤Î2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¡×Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤Ç...
¡¡Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤Ç16Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò(37)¤«¤é¥¥¹¡½¡£¡Ö¤·¤é¤Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜ²°¤Ç½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤·¤é¤Õ¡ÙÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁá¡¢16Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Í¡¡¤ªÇÌ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤ÇµÈ¹â¤«¤é¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥¥¹¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¥«¥ó¥Ê(37)¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¤·¤é¤Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¡×¤òÉÕ¤±¡¢7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿µÈ¹â¤ÎÃø½ñ¡Ö¤·¤é¤Õ¡×(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ª¡¼¤Þ¤¤¤¬¡¼¤ª¡¼¤Þ¤¤¤¬¡¼¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡£¡£¤³¤Î2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡£¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤Î¤è¾Ð ÃçÎÉ¤¤¤Î¤À¤±¤ÏËè²óÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖµÈ¹â¤µ¤ó¤Î¾ì½ê¾ù¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£