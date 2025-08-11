¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1Âè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û»³¸ý¿¿´î»Ò1R¤òÆ¨¤²²÷¾¡¡¡G1Àï15ÁöÌÜ¤Ç½é¡»
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤ÎPG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï11Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¾¡¤Æ¤¿¡£G1½é½Ð¾ì¤Î2·îÅöÃÏ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢2Ï¢Â³¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³¸ý¿¿´î»Ò¡Ê28¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬¡¢1R¤ò¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËG1½é¾¡Íø¡£¤³¤ì¤ÇG1Ì¤¾¡Íø¤Ç»²Àï¤·¤¿6¿ÍÁ´°÷¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡5RÈ¯ÇäÃæ¤Ë¿å¿Àº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¶¿å°¦Èþ¡¢·ºÉô°¡Î¤¼Ó¤é¤È¶¦¤Ë¿åÌÌ¤Ë¥É¥Ü¥ó¡£
¡¡
¡¡¿å¿Àº×¤ò½ª¤¨¤¿»³¸ý¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢G1¤òÁö¤ì¤¿¤éÍ¥¾¡Àï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤ê¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àû²ó¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢Æ»Ãæ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤âÆÀ°Õ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤Ç¤¤ë¡£