◆フィギュアスケート サマーカップ 第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

シニア女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨年１２月の全日本選手権以来、２３４日ぶりの実戦となった三原舞依（シスメックス）が６０・９８点で１２日のフリーに進んだ。「自分の中で一番いいジャンプはできなかったが、まずまずのスタートができた」と笑顔で振り返った。

ＳＰは以前も使用していた「思い入れの深い」という戦場のメリークリスマス。冒頭にダブルアクセル（２回転半）を決めるなど、演技後にはガッツポーズを作った。観客からも多くの拍手が送られ、完全復活を印象づけた。浅田真央さんからも「すごくいいじゃん」と背中を押され慣れ親しんだプログラムを再演している。

昨季は右足首と股関節の状態悪化により、全日本のフリーを棄権。その後の大会にも出場できずシーズンを終えた。現在は陸上のトレーニングを増やし、足首を強化。「ここまで帰ってくる道は大変だった。明日も頑張ろうと思ったとき崩れてしまったり、体の波がある中で少しでも違うところでカバーしようと切り替えたり」と苦悩の日々を語った。

約１か月は氷に乗れない期間が続いた。その後は２月からスケートを始めたばかりの頃に行っていた片方の足でスネークをしたり、ひょうたんを描くことを行っていた。「周りの方々のサポートのおかげでここまで来られたので、そんな日々を思い出しながら滑りながら涙が出そうになった」と試合に立てる喜びをかみしめた。

全日本出場を目標とする今季。初戦でフリー進出を決め、表情も和らいだ。フリーも２季前に使用した「ジュピター」を滑る。「フリーを滑れることがすごくうれしい。フリーでも感謝の思いを込めて滑れるように、疲れを取ってパワーチャージしたい」と思いを込めて再び演じきる。