山里亮太、カズレーザー＆二階堂ふみの結婚を祝福「すてきな家庭を築いてほしいですね」
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が11日、都内で行われた『どっち派認定 AI「MOTHER」PR発表会＆体験会』に登壇し、きのう10日に結婚を発表したメイプル超合金のカズレーザーと二階堂ふみに言及した。
【写真】きのこの山vsたけのこの里の”どっち派”認定の結果に安堵の山里亮太＆森崎ウィン
イベント終了後、カズレーザーと二階堂の結婚について質問されると、「本当におめでたいですよ」と祝福。「カズはまったくそういう顔してなかったので、急でびっくりしましたけど」と驚きをあらわにしつつ、「すてきな家庭を築いてほしいですね」と伝えた。
また、山里は、2019年6月に俳優の蒼井優と結婚。22年8月放送のTBSラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』では、第1子となる女児が誕生したことを報告した。同じく俳優との結婚になったカズへの夫婦円満の秘訣を聞かれると、「カズの奥様もしっかりしているので。うちもしっかりしてますので、ちゃんとついていけば大丈夫」とアドバイス。「すみません、女優と結婚した芸人代表みたいな感じで」と謙そんしながらも笑顔で祝った。
【写真】きのこの山vsたけのこの里の”どっち派”認定の結果に安堵の山里亮太＆森崎ウィン
イベント終了後、カズレーザーと二階堂の結婚について質問されると、「本当におめでたいですよ」と祝福。「カズはまったくそういう顔してなかったので、急でびっくりしましたけど」と驚きをあらわにしつつ、「すてきな家庭を築いてほしいですね」と伝えた。