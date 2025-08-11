¡Úµð¿Í¡ÛÂç¾ëÂî»°¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡¡ÀèÈ¯¤ÏÃæ£µÆü¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¡ÄÃæÆüÀï
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£±Æü¡¢ÃæÆüÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¤¬¡Ö£¶ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÆþ¤ê¡¢£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡¢£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡£Ãæ£µÆü¤Çº£µ¨£´¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡¡ÚÃæÆü¡Û
¡¡£±¡Ê±¦¡Ë¾åÎÓ¡¢£²¡ÊÆó¡ËÅÄÃæ¡¢£³¡Ê°ì¡Ë¥Ü¥¹¥é¡½¡¢£´¡Êº¸¡ËºÙÀî¡¢£µ¡Ê»°¡Ë¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¡¢£¶¡ÊÊá¡ËÀÐ°Ë¡¢£·¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓ¡¢£¸¡ÊÍ·¡Ë»³ËÜ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¥á¥Ò¥¢
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±¡Ê±¦¡Ë´Ý¡¢£²¡ÊÃæ¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¢£³¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý¡¢£´¡Êº¸¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢£µ¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ¡¢£¶¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî¡¢£·¡Ê»°¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢£¸¡ÊÆó¡ËÌçÏÆ¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¸Í¶¿