¡ÖÏ©¾å¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÀÅ²¬»Ô¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï Ì¤ÌÀ¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤Î54ºÐÃËÀ»àË´ ·Ù»¡¤¬Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊýÄÉ¤¦=ÀÅ²¬¸©·Ù
8·î11ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Ç¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤¬Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î11Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÍ®ÌÚ¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Ç¡ÖÏ©¾å¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾ì¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¶á¤¯¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë½»¤à54ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ ¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é·Ù»¡¤Ï¼Ö¤¬ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÏÀ¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£