ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥¹¥¤¥ó¥°È½Äê½ä¤ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¿Ø±Ä¡õ¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡ÖºÇ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤À¡×
¡¡£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï£´¡½£µ¤Î£¹²óÎ¢¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¤Ç¡¢°ì»àÁö¼ÔËþÎÝ¤È°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¡£½éµå¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£±¤È¤Ê¤Ã¤¿£²µåÌÜ¡¢¥¤¥ó¥Ï¥¤¤ÎÏÆ¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂçÃ«¤Ï¤Î¤±¤¾¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ï¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿³È½¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎËö¤Ë¥Î¡¼¥¹¥¤¥ó¥°È½Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡È½Äê¤ò½ä¤ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¿Ø±Ä¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÌÔ¹³µÄ¡£ÅöÁ³¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À£±¿Í¤ò½ü¤¤¤Æ¡×¡Ö°¤¤È½Äê¤À¡£¤¢¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¿¶¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Î£³Ê¬¤Î£²¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Èà¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤Ê¤êÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿³È½¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤À¡×¤ÈÈóÆñ¹ì¡¹¡£¤³¤ì¤é¤Î°Õ¸«¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¡×¤ÇÂçÃ«¤ä¿³È½¤é¤ò¤Î¤Î¤·¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶ÉÂçÃ«¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤â»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë°äº¨¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£