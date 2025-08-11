米男子ゴルフツアーのプレーオフ第１戦「フェデックス・セントジュード選手権」最終日（１０日＝日本時間１１日、テネシー州メンフィスのＴＰＣサウスウインド＝パー７０）、３８位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は、６バーディー、１ボギーの６５と伸ばし、通算７アンダーの１７位で戦いを終えた。

１つ伸ばして迎えた後半、ボギーなしの４バーディーの猛攻。しっかり順位を上げ、ポイントランキングは２１位を維持して、上位３０人の今季最終戦の「ツアー選手権」（２１〜２４日）出場へ前進した。松山は「最終戦にいくためには稼いでおきたかったので来週は少し楽にプレーできると思う」と語った。

ショットに関しては「昨日も悪い状態ではないけど、突発的にとんでもないミスが出てしまう。それが少なかったのはよかった」。この日も惜しいシーンがあったグリーン上のパフォーマンスには「そういうところを決め切れるようにならないと上位にいけない。もう少し頑張りたい」と向上を誓った。次戦は上位５０人の争いとなるプレーオフ第２戦「ＢＭＷ選手権」（１４〜１７日）に臨む。

優勝はジャスティン・ローズ（英国）。通算１６アンダーで並んだＪ・Ｊ・スポーン（米国）とのプレーオフを制してツアー通算１２勝目となった。