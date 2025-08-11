◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)

大会最終日に男女シングルスの準決勝が行われ、日本勢唯一の生き残りとなった男子のエース・張本智和選手（世界ランク4位）は、ジャー・カナク選手（同31位、アメリカ）に4対1と快勝。自身2度目のチャンピオンズ制覇に王手をかけました。

序盤から張本選手が攻勢に出て得点を重ねる展開。持ち味のラリーで実力を発揮して3ゲームを連取し、試合の主導権を握り続けました。

夕方に決勝が控えているなか、試合後には報道陣の取材に対応しました。通常、同日に複数試合が組まれた場合は最後の試合後に行われるのみで、“異例”の取材対応に。「きのうよりもいいプレー、納得のいく内容で勝てたので、決勝に向けていい試合ができた。今日はラリー、特にバックがよかった。どの技術においても自分のほうが有利だったと思います」と、満足のいく試合内容を振り返りました。

会場では「張本コール」も飛び出し、“ホームアドバンテージ”を背に戦った張本選手。「最終日ですし、観客の皆さんも最後出し切るぐらいの応援をしていただいた。いつも以上に負けられなかったですし、たくさんの声援が本当にありがたかったです」と感謝の思いを口にしました。

決勝では、5月の世界選手権を制した王楚欽選手（同2位）か、パリ五輪銀メダリストのモーレゴード選手（同7位）と対戦。「どちらも前回負けている相手ですし、世界チャンピオンと五輪銀メダリスト、強い選手です」と語り、「王選手とモーレゴード選手と対戦するときはラリーにならない。3〜4球目で一気に決めてくる相手で、厄介というか、自分の持ち味とまったく違う。ラリーが続けば続くほど僕のほうが有利ですし、そこは相手も分かっているので、今までの試合とはまったく違う戦いになる。向かっていくチャレンジする気持ちで全力で最後1試合やりたいです」と意気込みました。