9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼&¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤µ¤ó¤¬½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ÖTRENTE¡×(ÆÉ¤ß:¥È¥ì¥ó¥È)¤òÈ¯Çä¤·¡¢²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ»éËÃ¤ò6%¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·ü¿â¤Î¼Â±é¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈºòÆü¡¢¸ª¤ÈÏÓ(¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°)¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÚÆùÄË¤Ç¤¹¡ª¥ä¥Ð¤¤¤ï¡È¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ü¿â¤òÈäÏª¡£
»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤â¿©À¸³è¤Ë¤Ïµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Èµ¡Æâ¿©¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥Ð¥Ê¥Ê¤È±öÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤·ÜÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¶õ¹Á¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ÈÓ¤Ë±öÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤È·Ü¶»Æù¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢(Éþ¤ò)Ã¦¤°»£±Æ¤Î¸å¤Ë½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡È¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Special Edition ÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼ýÏ¿¡£²ñ¸«Ãæ¤Ë½é¤á¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥ä¤µ¤ó¤Ï¡¢»þÀÞ¡È¥Ï¥Ï¥Ï¡¢¥ä¥Ð¡ª¡È¤È¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¡¢¡È¹¥¤¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡È¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÅÜ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡È¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥·¥å¡¼¥ä¤µ¤ó¡£
²ñ¸«Á°Æü¤Ë¥¿¥¯¥ä¤µ¤ó°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÅÏ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥æ¡¼¥¤Ï¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥æ¡¼¥¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£(¥æ¡¼¥¤µ¤ó¤Ï)¡Ö¤ï¤¡¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤ÆÎ¢É½¤À¤±¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿²¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤í¤«¤é¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È¡È¤È¾Ð¤ï¤»¡¢Â³¤±¤Æ¡È¥Ï¥ë¤Ë¤âÅÏ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥à»Ï¤Þ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥à¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¡£¤½¤Î¾å¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë´ù¤Î¾å¤Ë²¿¤«ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¥Ï¥ë¤ËÅÏ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ç¡£¤¢¤¤¤ÄÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡È¤È¡¢¥×¥ó¥×¥ó¡£¡È¤½¤ì¤ÇÅÜ¤ê¤ÎLINE¤ò¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿LINE¤¬Íè¤Æ¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡È¤È¡¢¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÄ¶ÆÃµÞ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ´Ý3Ç¯¡£¥·¥å¡¼¥ä¤µ¤ó¤Ï¡È¤³¤Î´Ö¤â¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìó3Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢9¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î8¹æ¼Ö(¥Õ¥¡¥ó)¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¡¼¥à¤ÎÀè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£ËÍ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡È¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
