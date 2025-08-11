¡È¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÏÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡É¡¡¡ÈÃæÆü¤ÏÁá¤á¤Î·ÑÅê¤«¡É¡¡²òÀâ¡¦»³ËÜ¾»¤Î¸«¤É¤³¤í¡Úµð¿Í¡¼ÃæÆü¡Û
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ÃæÆü¡Ê11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤ÏÃæ5Æü¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡£º£µ¨¤ÏÃæÆüÁê¼ê¤Ë¤Ï2»î¹ç¤ËÅê¤²¡¢1¾¡0ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï0.77¤ÈÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÆü¤Ï¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤äºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Ê¤É°ìÈ¯¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤Èµð¿ÍÁê¼ê¤Ë¤Ïº£µ¨¡¢1»î¹çÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£1·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ï4·î27Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
²òÀâ¤Ï»³ËÜ¾»¤µ¤ó¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½øÈ×¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÁö¤ê¤È¤«¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤³¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤Ï2·³¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá¤¤·ÑÅê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÆü¤Ï¶¶ËÜ¡ÊÐÒ¼ù¡ËÅê¼ê¤Ï4»î¹çÃæ¡¢3²óµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸á¸å2»þ¤Ç¤¹¡£