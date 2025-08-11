俳優・海宝直人＆元宝塚・仙名彩世、第1子誕生「その一瞬一瞬を大切に重ねてまいりたい」
【モデルプレス＝2025/08/11】俳優の海宝直人（37）と元宝塚歌劇団花組トップ娘役の仙名彩世（36）が8月11日、それぞれのSNSを通じて第1子誕生を発表した。
海宝は、自身のXを通じて「私事でございますが、この度、第1子が誕生したことをご報告いたします」と報告。「新たに始まる日々に、感謝と責任を強く感じております。これからも様々な経験を糧に、役者としてさらに深く表現を追求し、皆様にお届けできるよう、より一層精進して参ります」と今後への意気込みを綴った。
仙名も自身のXで、第1子誕生を伝え、「日々の成長に寄り添いながら、その一瞬一瞬を大切に重ねてまいりたいと思います」と伝えた。
2人は2024年8月8日に結婚を発表している。
海宝は1988年7月4日生まれ、千葉県出身。子役として1999年に「ライオンキング」初代ヤングシンバ役に抜擢され、同役を3年間務める。多数の舞台、ミュージカルで活躍していくなか、近年ではミュージカル「王家の紋章」（2021）、「ネクスト・トゥ・ノーマル」、「ミス・サイゴン」（2022）などに出演し、ヴォーカリストとしても活動している。
仙名は1988年12月3日生まれ、宮城県出身。2006年4月に宝塚音楽学校に入学。2017年2月6日付けで花組トップ娘役に就任し、多くの舞台に出演。2019年に「CASANOVA」東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団した。近年ではミュージカル「ミス・サイゴン」（2022）、「のだめカンタービレ」（2023）などに出演し、現在ミュージカル 「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」への出演を控えている。（modelpress編集部）
