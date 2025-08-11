¶Þ¸µ¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥ì¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÂµ¥·¥Õ¥©¥óÀÚÂØ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤ÇÆó¤ÎÏÓ¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡ÖÂµ¥·¥Õ¥©¥óÀÚÂØ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÂµ¥·¥Õ¥©¥óÀÚÂØ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡×¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ
© Disney
²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢LL
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡ª
© Disney
¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤È¡¢
© Disney
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î2¿§Å¸³«¡£
¤É¤Á¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
© Disney
¶Þ¸µ¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥ì¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯±é½Ð¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¤¤é¤º¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¤¹¡£
© Disney
Âµ¤Ë¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Âµ¤¬Æó¤ÎÏÓ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÁÖ¤ä¤«¤Ë¥«¥Ð¡¼¡£
© Disney
¸å¤í¤ÏÌµÃÏ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÀ¸ÃÏ¤ÏÌÊ100¡ó¡¢Âµ¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Õ¥©¥óÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¤ÇÆó¤ÎÏÓ¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÂµ¥·¥Õ¥©¥óÀÚÂØ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¶Þ¸µ¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥ì¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÂµ¥·¥Õ¥©¥óÀÚÂØ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡× appeared first on Dtimes.