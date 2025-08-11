井之脇海、「新しい家族が増えました」“妻＆子”3ショットに反響「いつのまに男の子」「親子で揃ってかわいい！」
俳優の井之脇海が10日に更新された横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。劇中での“家族”3ショットを公開した。
【写真】「新しい家族が増えました」“妻＆子”3ショットを公開した井之脇海
公式SNSは「新しい家族が増えました」と報告。「しかしなかなか泣き止まず」とつづり、小田新之助役の井之脇海とその妻であるふく役・小野花梨と赤ちゃんとの3ショットをアップ。泣いている赤ちゃんを小野が抱っこする、微笑ましい“家族”写真となっている。
この投稿に「新さまとおふくさんの赤ちゃん、可愛かった〜」「赤ちゃんはもちろん、親子で揃ってかわいい！」「いつのまに男の子、、幸せになれて本当によかった！！」「なんて幸せそうなお写真でしょう」といったコメントが寄せられた。
