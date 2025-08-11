¡Ø¥¬¥ô¡ÙÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ï¾±»Ê¹ÀÊ¿¡ÖÆüÌî¤¯¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¡Ø¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù·Ð¸³¤Ç
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ê20¡Ë¡¢º£°æÎµÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤È¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î±Ç²è¤Î2ËÜÎ©¤Æ±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼ Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¥¬¥ô¡ÙÃÎÇ°±ÑÏÂ¤È¡Ø¥¼¥Ã¥Ä¡Ùº£°æÎµÂÀÏº
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÇÃÎÇ°¤Ï¥·¥ç¥¦¥Þ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ôÌò¤ò¡¢ 9·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Çº£°æ¤ÏËüÄÅÇü¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥ÄÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£ËèÇ¯¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ËÀè¹Ô¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎÇ°¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¶¦±é¤·¤¿¡ÊÆüÌî¡ËÍ§Êå¤¯¤ó¤«¤é¡Ø¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£ÊÑ¿ÈÁ°¤Î¡ØI'm on it¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£º£°æ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£È¿¶Á¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Çº£°æ¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âÃÎÇ°¤¯¤ó¤ä¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÃÎÇ°¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù°ì¥ÎÀ¥ÊõÂÀÏº¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ÉÌò¤ÎËÜÅç½ãÀ¯¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ËÜÅç¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â1¿Í¤À¤È¤Ä¤é¤¤»þ¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»þ¤¬ÀäÂÐÍè¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤³¤½¡¢Ã¯¤«¤òÍê¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤òÍê¤ë¤È¤«¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÎ¾¿Æ¤È¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÍê¤ë¤È¤«¡£Á´Á³¡¢µ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¼¤ÒÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶â¸À¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢Ã¯¤òÍê¤Ã¤¿¤«¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÏÆüÌî¤¯¤ó¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯²È¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¯¤ó¤Ï¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆÃ»£¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÃË¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤¢¤¤¤¦ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢1Ç¯ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤ÇÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅç¤¯¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤è¤êå«¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÜÅç¤¯¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¿Í´Ö¤ò¤µ¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥´¥Á¥¾¥¦¤ò¶î»È¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Î±Ç²è¤¬º£²Æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£FANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À¤³¦¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¿Í¤Î»²Àï¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®¤¹¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ª¥«¥·¤Ê±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Âè7ºî¤È¤Ê¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï 9·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ°¤Î¸½¼Â¤ò¤â¤¿¤é¤¹°Ì´¤Î²ø¿Í¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤«¤é¿ÍÎà¤ò¼é¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶»¤Ë´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¡á¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
