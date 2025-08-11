¹Ê¤êÀ÷¤á¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ëÊÁ¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¤Ò¤é¤Ò¤é¥Õ¥ê¥ë¤Ëµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡¿¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
© Disney
²Á³Ê¡§³Æ2,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§100¡¢110¡¢120¡¢130¡¢140
»ÅÍÍ¡§±¦ÏÆ¥Ý¥±¥Ã¥È¡¿¸ª¤Ò¤â¡¢¶»¸µ¥´¥à
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¶»¸µ¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥ó¥É¥ì¥¹É÷¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£
¹Ê¤êÀ÷¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤Ëµ¤Ê¬¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¸ª¤È¶»¸µ¤¬¥´¥à»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤ÇÆ¬¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤«¤Ö¤ì¤ÆÃå¿´ÃÏ¤â²÷Å¬¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤È¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¡¡¥¢¥ê¥¨¥ë¡Ê¥Ö¥ë¡¼·Ï¡Ë
© Disney
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤Î½»¤à³¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ë¡¼·Ï¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÎÃ¤·¤²¡ù
¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤È¤ªÍ§¤À¤Á¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¡×¤¬ÃçÎÉ¤¯¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡¡¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ê¥Ô¥ó¥¯·Ï¡Ë
© Disney
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ä»ç¡¢Çò¤Ê¤É¤Î¹Ê¤êÀ÷¤áÌÏÍÍ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª
¿þÉôÊ¬¤Ë¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¤½¤ì¤¾¤ì¸å¤í¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌµÃÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤ÎÌÊ100¡óÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ëç¤Ç¤µ¤é¤Ã¤ÈÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê¤ªÌ¾Á°¥¹¥Ú¡¼¥¹ÉÕ¤¡£
ÌýÀ¥Ú¥ó¤ÇÄ¾ÀÜÌ¾Á°¤¬½ñ¤±¤Æ¡¢¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢100¡Á140cm¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¾æ´¶¤â¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
T¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¾å¤«¤é¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡ª
¤Ò¤é¤Ò¤é¥Õ¥ê¥ë¤Ëµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¹Ê¤êÀ÷¤á¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ëÊÁ¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡× appeared first on Dtimes.