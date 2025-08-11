YOASOBIと藤井 風がビリー・アイリッシュの単独来日公演に登場！スペシャルゲストとしてパフォーマンス出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■YOASOBIと藤井 風が描き出す日本限定の「特別な夜」に注目

YOASOBIと藤井 風が、ビリー・アイリッシュの来日公演にスペシャルゲストとして出演する。

ビリー・アイリッシュの3年ぶりとなる単独来日公演『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』が8月16～17日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催。その初日となる8月16日公演にYOASOBIが、二日目の8月17日公演に藤井 風がスペシャルゲストとして出演し、パフォーマンスを披露する。

ビリー・アイリッシュのワールドツアーと同じ「360度フルセットのステージ」が今公演でも使用され、YOASOBIと藤井 風はそこで一夜限りの特別なステージを彩ることになる。そんな日本限定の「特別な夜」に注目だ。

ライブ情報

『Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』

08/16（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

開演17:30

YOASOBI 17:30より出演予定

Billie Eilish 18:15より出演予定

08/17（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

開演17:00

藤井 風 17:00より出演予定

Billie Eilish 18:15より出演予定

ビリー・アイリッシュ来日公演特設サイト

https://www.hipjpn.co.jp/live/billieeilish2025/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com/