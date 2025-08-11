【MLB】「あれをあそこまで飛ばす？」大谷翔平の片手打ち41号、中継が捉えた相手先発の“呆れ顔”に注目
ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に2試合連続となる今季41号ソロを放った。
■「ピッチャーからすればショック」
1点ビハインドで迎えた初回の第1打席。無死走者なしで大谷は、相手先発エリック・ラウアー投手の4球目カットボールをすくい上げると、打球は右翼スタンドへ着弾。
大谷はフォロースルーでバットから左手が離れ、地面に左膝がつきそうな体勢だったが、打球は本拠地ファンが待つスタンドへ一直線。飛距離400フィート（約121.9メートル）を記録した。
直後、中継が被弾したラウアーの表情をスローモーションで映し出すと、首を横に振り完全に呆れ顔。
これには『SPOTV NOW』で実況を務めたDJケチャップ氏は「ラウアーは、あれをあそこまで打たれるかという驚きの表情に見えます」と話題を振ると、MLB解説者・村田洋輔氏も「ピッチャーからすれば、体勢を崩されたようなスイングで、あそこまで飛ばされるのかというショックはあったでしょうね」と解説。実況席も驚きを隠せない一発だった。