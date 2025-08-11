WTTチャンピオンズ横浜

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の第5日が11日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子準決勝では世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）が同31位のカナク・ジャ（米国）に4-1（11-5、11-8、11-4、8-11、11-8）で勝利。照明のトラブルで一時中断を挟んだが「どんなことでも起こる」と動じず、同日の決勝へ駒を進めた。

第1ゲームを制した後、会場の景色が一変した。照明が一斉に点灯するハプニング。場内が明るくなり、第2ゲーム開始までに間が空いた。試合後の取材で張本は「どんなことでも起こる。まあ、BUNTAIの明るい姿を初めて見られたので」とユーモアを交えて返す余裕を見せた。まさかのトラブルにも動じなかった日本のエースは1ゲームを落としながらも決勝進出を決めた。

同日の午後6時30分開始予定の決勝では、世界ランク2位の王楚欽（中国）と同7位で24年パリ五輪銀メダルのトルルス・モーレゴード（スウェーデン）の勝者と対戦する。「世界チャンピオンとオリンピック銀メダリスト。どちらも格上でしかも前回負けているので、自分は向かっていくだけ。でも、捨て身ではなくしっかりチャレンジャーの気持ちでプレーしたい」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）