Ä¹ºêÆîÉô¤Ç¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×3²óÈ¯À¸¡¡³ÆÃÏ¤ÇÆ»Ï©´§¿å¤â¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¸·½Å·Ù²ü¡ÔÄ¹ºê¡Õ
11Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤é¤±¤µ¤Ë¤«¤±¡¢ÆîÉô¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢11Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤«¤é¤±¤µ¤Ë¤«¤±¡¢ÆîÉô¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬3²óÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
Åç¸¶»ÔÉÕ¶á¤ÈÄ¹ºê»ÔÉÕ¶á¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤ËÌó110¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢Ä¹ºê»Ô¡¢Åç¸¶»ÔëÝÁá»Ô¡¢ÂçÂ¼»Ô¤Ê¤É9¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ë¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê»ÔÎ©´äÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¤Ï´§¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÇÂç2¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®ÎÓ Í¦Âç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö»³¤«¤é¿å¤¬Î®¤ì¤ÆÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤â¿å¤Ë¤Ä¤«¤ê¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¤Þ¤¿¡¢Ä¹ºê»ÔÂçÉÍÄ®¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶á¤¯¤Î½»Ì±¤¬Å±µîºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê ÉÕ¶á½»Ì±¡Ë
¡ÖÅÚº½¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤É¤³¤í¡Ê·ê¤¬¡Ë¶õ¤¤¤¿¡×
¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¶å½£¤Ï¡¢ÆÃµÞ¤äºßÍèÀþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é±¿¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹ºê¤È·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¤ò·ë¤Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬½ªÆü±¿µÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËß¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¢¾ÊµÒ¤Ë±Æ¶Á¤¬¡£
¡Ê»°½Å¤«¤é¡Ë
¡Ö¿·´´Àþ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¡Ê»Å»ö¤¬¡Ë°ì±þÌÀÆü¤«¤é¤Ê¤ó¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¸©Æâ¤Ï¡¢12ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆîÉô¡¢¸ÞÅç¡¢°í´ô¡¦ÂÐÇÏ¤Ç50¥ß¥ê¡¢ËÌÉô¤Ç40¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢º£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡¢¤¢¤¹ÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
