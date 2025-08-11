¤¹¤È¤×¤ê¤é½êÂ°STPR¿·¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤Ë¤¹¤Æ2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖMake My Step¡×¸ø³«
¡¡¤¹¤È¤×¤ê¤Ê¤É¤Î2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬½êÂ°¤¹¤ëSTPR¤Ç5ÁÈÌÜ¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤¬10Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç2¶ÊÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖMake My Step¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£3·î29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSneakerStep¡×°ÊÍè¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤À¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤à´õË¾¤ä¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡×°ì¶Ê¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤é¤·¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤È·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¤¤¤ê¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ÎÂè2¾Ï¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤Ä¤à¤¤¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Ê¡×¡¢¤ä¤Ê¤È¤Ï¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÇÈäÏª¤·¤¿¿·¤·¤¤²Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢²Æ¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä¡£¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢µÞ¤¤ç¡¢¼õÃíÈÎÇä¤âÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁ´ÎÏÄ©Àï¡ª¤¹¤È¤×¤êno¤ê¤ß¤Ã¤È -çõ³Ø±àÊüÁ÷Éô -¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁªÈ´¤ò²áÄø¤òÊüÁ÷¡£2·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬·èÄê¡£½êÂ°»öÌ³½êSTPR¼çºÅ¤Î¡¢4·î2Æü¤«¤é¤Î5ÆüÏ¢Â³¤ÎÂç·¿¥É¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¡ÖSTPR Family Festival!!¡Ê¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡Ë¡×¤Ç¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤È¤×¤ê¤é¤È¶¦±é¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Î¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£