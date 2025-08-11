¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤Î¥Ï¥à¡¦¥í¥Ã¥Ä¥©¡¦¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ª¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡¡¥ê¡¼¥ëÉÕ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡¡¥ê¡¼¥ëÉÕ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡¡¥ê¡¼¥ëÉÕ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹
ÅÐ¾ì»þ´ü¡§2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó11¡ß9¡ß1.5cm
¼ïÎà¡§Á´3¼ï¡Ê¥í¥Ã¥Ä¥©¡¢¥Ï¥à¡¢¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë
ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤¬¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤«¤éÅÐ¾ì¡ª
¿½Ì¤¹¤ë¥ê¡¼¥ë¤âÉÕ¤¤¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¤Î¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Ä¥©¡×¡Ö¥Ï¥à¡×¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Î3¼ïÎà¡£
ÈýÌÓ¤ä¼ª¡¢¥Ä¥Î¤Ê¤É¡¢¤ª´é¤Î°ìÉô¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ã¥Ä¥©
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥í¥Ã¥Ä¥©¡×¤Î¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡£
¥³¥í¥ó¤È´Ý¤¤¼ª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÂÀ¤¤ÈýÌÓ¤âÎ©ÂÎÅª¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ý¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ½¾ð¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
¥Ï¥à
¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂç¤¤ÊÉ¡¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯¡Ö¥Ï¥à¡×¤Î¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡£
¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ã¸¤¯¡¢½À¤é¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡ù
¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×
¥´¡¼¥ë¥É¤Î³Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡£
¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤ä¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤ªÉ¡¤Î·ê¤â¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ÏÇò¤¬´ðÄ´¤Ç¡¢¥ê¡¼¥ë¤Ï²«¿§¤Î¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¡¼¥ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥«¥é¡¼¡£
¥ê¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤É¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÎÄÌ²á»þ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ò³«¤±¤ë¤ÈÇÁ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤ª´é¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤½¤¦¡ù
¤Þ¤ë¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥é¥¤¥º¡£
¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤Î¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡¡¥ê¡¼¥ëÉÕ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ù
