ÌÔ½ëÆü¤ËÎäÂ¢¸Ë¤¬²õ¤ì¤¿¡ª¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¿©ºà¤¬Á´ÌÇ¤¹¤ë¡Ê´À¡Ë¡×¢ª ¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Î¡Ø¿ÀÂÐ±þ¡Ù¤Ë´¶¼Õ¡ª
º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
ÌÔ½ë¤Î¸á¸å¡¢ÆÍÁ³ÎäÂ¢¸Ë¤¬¸Î¾ã¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤º¹¤·¤·¤Æ¤âÁ´¤¯È¿±þ¤Ê¤·¡£
½¤Íý¶È¼Ô¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤â¡¢ºÇÃ»¤Ç¤âÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÀ¸åÆü¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿©ºà¤¬Á´ÌÇ¤¹¤ë¡×¤È¡¢É×ÉØ¤Ç¾Ç¤ê¤ÈÀäË¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
Âç¥Ô¥ó¥Á¡Ä¡Ä¡ª
ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ªÎÙ¤µ¤ó¤È¤¹¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¡¢Ï¢ÍíÀè¤â¸ò´¹¤¹¤ëÃç¤Ë¡£
Èó¾ï»þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ä¤´¶á½ê¤Îå«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤´±ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¥Ñー¥È¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§²µÌî
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§°ìÀ¥¤¢¤¤
¸µºî²È»ÖË¾¤ÎÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¡£¾®Àâ¤ò»Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤Î¼èºà¤È¼¹É®³èÆ°¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï½÷À¤Î¿ÍÀ¸·±¤Ë·Ò¤¬¤ëµ»ö¼¹É®¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë½÷Æ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢²Ç¸ÈÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ëltn¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£