俳優の知念英和（２０）が１１日、都内で行われた主演映画「仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者」の舞台あいさつに出席した。９月放送開始の「仮面ライダーゼッツ」に主演する今井竜太郎（２０）に「１年間頑張ってください」とバトンを渡し、今井も「先輩たちの思いも背負って、１年間走り抜けたいと思います！」と気合を入れた。

ガヴの放送もあと３話となった。映画も大ヒットとなり、知念は「１年間ガヴを見続けてくれた皆さんに楽しんでもらえている」と手応え十分。ステージ上で堂々の変身を披露して「今日が１年の集大成だと思って変身しました」と白い歯を見せ、今井の変身を温かく見守った。公の場で２回目の変身となった今井は「今回も緊張した。心臓バクバクです」と初々しいコメントを残した。

後輩ライダーから先輩ライダーへの質問コーナーも設けた。１年をかけて長い撮影に挑む今井の「長いスケジュールの中で何を食べれば元気になれますか？」という質問に対し、知念は「ラムネを食べる。大事なシーンの時に食べると、いつも通りのフラットな状態でいける。１年の撮影ですごい役立った。お気に入りのお菓子を決めておくといいんじゃないかな」と親身にアドバイスした。