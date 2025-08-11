「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス準決勝が行われた。昨夏のパリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）は、同３１位のカナック・ジャ（米国）に

４−１で勝利し、決勝進出を決めた。

序盤から１１−５で勝ち切ると、そこから３ゲーム連取。キレのあるバックハンドで常に優位に立ち、何度もラリーを制した。第１ゲーム終了後には照明が落ち、その後に場内が明るくなるなど電源復旧のアクシデントで試合が一時中断となったが、「どんなことでも起こる。横浜ＢＵＮＴＡＩの明るいところが見えて良かった」と余裕も表情。第５ゲームも１１−８で競り勝って３年前に敗れた相手に勝利し、「粘り強いプレーに対して粘り強く打ち勝てた」とうなずいた。

決勝は世界王者の王楚欽（中国）−パリ五輪銀メダルのトルルス・モーレゴード（スウェーデン）の勝者と対戦する。どちらも前回対戦で敗れている強敵だ。張本智は「２位だと（２４年１１月のＷＴＴファイナルズ）福岡と同じ。どちらも格上なので、捨て身ではなくチャレンジャーの気持ちで頑張りたい」と意気込んだ。