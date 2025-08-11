トラジャ松田元太、ヒゲ＆日焼け姿で雰囲気ガラリ「ぽかぽか」久々登場でイメチェン姿に注目集まる
【モデルプレス＝2025/08/11】Travis Japanの松田元太が11日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。イメージチェンジした姿に注目が集まっている。
【写真】トラジャ松田元太、アメリカでの姿
自身2度目となるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2025 VIIsual」を開催中の同グループ。7月25日にはニューヨーク、7月27日にはアナハイムで公演が行われ、松田は3週にわたってレギュラーを務める同番組を欠席していた。
番組冒頭に以前よりも日焼けをし、ヒゲを生やした姿で登場するとスタジオからは驚きの声が。MCの神田愛花は「なんか変わりましたよね。ヒゲも生えたし、本当に仕事で行ってたんですか？」と問いかけ、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑も「夏休みの変化だよね」とツッコんでいた。
松田は、イメージチェンジの理由について「ヒゲはなんとなく生えてきました。剃らずにいましたね」と説明。この日の放送には、松田を見るために外観覧に多くのファンが殺到していたものの、松田の変化ぶりにざわつく様子が映し出され、伊集院光が「あれだけ待ち望んできたファンの人が対応できていない（笑）」と語っていた。
放送を受け、ファンからは「びっくりした」「色気増してる」「アメリカ帰り感出てる（笑）」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
