¤¹¤È¤×¤êè½¸¤3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÎXFDÆ°²è¸ø³«
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤È¤×¤ê¤Îè½¸¤¤¬10Æü¡¢8·î13ÆüÈ¯Çä¤Î3rd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÎXFD¡Ê¥¯¥í¥¹¥Õ¥§¡¼¥É¡ËÆ°²è¤ò¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö³Ú¶Ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç³Ú¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦è½¸¤¤Î»×¤¤¤ò¸µ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡¢Á´19¶Ê¼ýÏ¿¤Î1Ëç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´19¶Ê¤ò10Ê¬17ÉÃ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëXFDÆ°²è¤ò²ò¶Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¿·¶Ê³Ú¤·¤ß¡×¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶·ã¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î22Æü¤È23Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¸ø±é¤â³«ºÅ¤ÎÍ½Äê¤À¡£