¡ÈÂà¾ì²¦¡É¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬º£µ¨ºÇÂ¿5ÅÙÌÜ¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤á¤°¤ê¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¹³µÄ
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹1¡½7¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤ËÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÇÉé¤±±Û¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5ÅÙÌÜ¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬½é²ó¡¢¥¢¥ë¥Æ¥å¡¼¥Ù¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£3²ó¤Ë¤â¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢8ÈÖ¡¦¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç3µåÌÜ¡¢Äã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬È½Äê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢µå¿³¤Ë¹³µÄ¡£¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤ÆµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç°Û¤ò¾§¤¨¡¢Âà¾ì½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÂà¾ì½èÊ¬¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤ÎÇ®¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÂÇÀþ¤Ï¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢7²ó¤Ë¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¤â5²ó4¼ºÅÀ¤Ç5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë»þ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤À¤¬¡¢Á°È¾Àï½ªÈ×¤ËÀª¤¤¤Ë¤Î¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼ºÂ®¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÈ´¤«¤ì¡¢¸½ºß3°Ì¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£