¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡ÙËÜÅç½ãÀ¯¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ±Ç²è»²Àï¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÊÑ¿È¡¡¡Ø¥¬¥ô¡ÙÃÎÇ°±ÑÏÂ¤¬¶ì¾Ð¤¤¡Ö¤½¤Ã¤Á¤«¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ê20¡Ë¡¢º£°æÎµÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤È¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î±Ç²è¤Î2ËÜÎ©¤Æ±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼ Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¥¬¥ô¡ÙÃÎÇ°±ÑÏÂ¤È¡Ø¥¼¥Ã¥Ä¡Ùº£°æÎµÂÀÏº
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÇÃÎÇ°¤Ï¥·¥ç¥¦¥Þ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ôÌò¤ò¡¢ 9·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Çº£°æ¤ÏËüÄÅÇü¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥ÄÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£ËèÇ¯¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ËÀè¹Ô¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎÇ°¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¶¦±é¤·¤¿¡ÊÆüÌî¡ËÍ§Êå¤¯¤ó¤«¤é¡Ø¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£ÊÑ¿ÈÁ°¤Î¡ØI'm on it¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£º£°æ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£È¿¶Á¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Çº£°æ¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âÃÎÇ°¤¯¤ó¤ä¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÃÎÇ°¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù°ì¥ÎÀ¥ÊõÂÀÏº¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ÉÌò¤ÎËÜÅç½ãÀ¯¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÜÅç¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼ Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡ØÅ·ÁõÀïÂâ¥´¥»¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥´¥»¥¤¥ì¥Ã¥É¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎÇ°¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¡ª¤½¤Ã¤Á¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¿Í´Ö¤ò¤µ¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥´¥Á¥¾¥¦¤ò¶î»È¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤Î±Ç²è¤¬º£²Æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£FANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À¤³¦¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¿Í¤Î»²Àï¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®¤¹¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ª¥«¥·¤Ê±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Âè7ºî¤È¤Ê¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï 9·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ°¤Î¸½¼Â¤ò¤â¤¿¤é¤¹°Ì´¤Î²ø¿Í¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤«¤é¿ÍÎà¤ò¼é¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶»¤Ë´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¡á¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
