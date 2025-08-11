Å·Áð¸Þ¶¶3¹æ¶¶ÉÕ¶á¤ÇÅÚº½Êø¤ì ¾åÅ·Áð»Ô¤ÇÂÎ°é´Û¤¬¿»¿å¡¡Æ»Ï©´§¿å¤Ê¤ÉÈï³²¡¡·§ËÜ¸©
º£Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬¤Ë¿·¤¿¤Ë¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤¬½Ð¤¿·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ»Ï©¤¬´§¿å¡¡Å·Áð¸Þ¶¶3¹æ¶¶ÉÕ¶á¤ÇÅÚº½Êø¤ì¡¡¢¨·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¡Ê¸áÁ°9»þÈ¾º¢¡Ë»ëÄ°¼ÔÄó¶¡
¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¤Î¾åÅ·Áð»Ô¾¾ÅçÄ®¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÂÎ°é´Û¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥í¥Þ¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥êー¥Ê¤Ï¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÅ·Áð»Ô¤ÎÅ·Áð¸Þ¶¶¤Î3¹æ¶¶ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ëÄ°¼ÔÄó¶¡¤Ï¡ã²èÁü¡ä¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
