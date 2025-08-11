１１日のフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜、前８時１４分）に出演した元ＮＨＫの武内陶子アナウンサーが、二階堂ふみとの結婚を生報告したお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーとの２ショットを披露した。

生放送後に自身のインスタグラムを更新し、「今日、世界で一番幸せな人！カズさんおめでとーう！」と祝福。

「二階堂ふみちゃんのことは『シャチョー』って呼んでるって なんだかものすごくお似合いのお二人。サンシャインでご一緒してて、横にいてじーっと見てたけどカズさんほんとに幸せそうで、時折むふむふした表情になるのが可愛かった〜いつもクールだけど今日は流石に違ってた〜」と幸せオーラを感じたそうで「朝イチの幸せ、ありがとうございました！この笑顔をみなさまにもお裾分けでつ！」と笑顔のカズレーザーとの写真をアップ。

「今日のこの瞬間の幸せなカズさんを残したくて、初めて『一緒に写真撮ってください！』ってお願いしました。一生に一回の！幸せすぎる日の！しかも朝一番の！カズさんのビッグスマイルいただきました。残せてよかったー」と喜んでいた。

この投稿にはフォロワーも「朝から幸せそうなお顔でこちらまで笑顔になりました」「まさに超電撃婚でしたね」「おめでとうカズさん いい笑顔」とほっこりしていた。