¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î£±¡¢£²²óÀï·×£´»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç£±£±Æü¡¢º£Âç²ñ½é¤á¤ÆÆþ¾ì·ô¤Î¡Ö´°ÇäÄÌÃÎ¡×¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¡¡°­Å·¸õ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½ËÆü¤È¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿¡£

¡¡´°ÇäÄÌÃÎ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¡ÊÂè£±£°£±²óÂç²ñ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖËþ°÷ÄÌÃÎ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢£²£²Ç¯¡ÊÂè£±£°£´²óÂç²ñ¡Ë¤«¤é¡ÖÆþ¾ì·ô´°ÇäÄÌÃÎ¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£