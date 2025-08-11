韓国コスメ「BLESSED MOON」ポップアップがラフォーレ原宿で開催中！
韓国発のビューティーブランド「BLESSED MOON（ブレスドムーン）」が、ラフォーレ原宿のaiicosmeにて期間限定ポップアップを開催中♡公式インスタでも話題の注目ブランドが、今回大人な雰囲気の新ラインをひっさげて登場。全アイテムのテスター完備で、自分にぴったりのカラーを実際に試すことができます。さらに、数量限定の購入者特典もあり！韓国コスメファンはもちろん、新しい魅力を発見したい方にもおすすめのイベントです♪
大人の魅力を引き出す5つの新作
今回のポップアップで展開されるのは、2025年3月発売の大人っぽさをテーマにした5アイテム。どれも1,650円（税込）と手に取りやすい価格で、以下のアイテムがラインアップされています。
Veil Glow Lip Tint（ベールグローリップティント）
柔らかなツヤ感と発色で、唇を光のベールで包み込むリップ。全4色（ビンテージペタル／ベアーサーモン／バディー／デューイアップル）。
Veil Blur Lip Tint（ベールブラーリップティント）
ふんわりぼかしたような仕上がりのベルベットティント。全4色（ココ／バレンシアレッド／ローズブルーム／ハッシュピンク）。
Veil Mood Lip Gloss（ベールムードリップグロス）
ベタつきにくい軽やかな仕上がりで、気分を変える2色展開（ドーンブラック／ピンクトウシューズ）。
Veil Melting Glass Highlighter（ベールメルティンググラスハイライター）
肌に自然に溶け込むガラスのような艶めきを演出。
Veil Melting Color Blush（ベールメルティングカラーブラッシュ）
リキッドタイプで自然な血色をプラス。全4色（スウィーティー／ドリーミー／ピンクシュー／ロココ）。
どのアイテムも軽やかなテクスチャーで、肌や唇本来の美しさを引き出してくれる設計です。
ラフォーレ原宿で色味をチェック
ポップアップが開催されているのは、ラフォーレ原宿5Fの「aiicosme」内。開催期間は2025年7月24日（木）～8月中旬までで、営業時間は11:00～20:00です。
すべての新作アイテムにテスターが用意されており、実際の色味やテクスチャーを体験できるのが魅力。さらに、一部商品はコスメ自販機でも購入可能で、気軽にお買い物が楽しめます。
注目ポイントは購入者限定のノベルティ。ピンクシリーズ（ティント、マスカラ、アイシャドウなど）や、オリジナルのスマホポーチ・オーロラポーチが数量限定でプレゼントされます。
こちらはなくなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックを！
今しか出会えない限定体験を♡
韓国コスメ「BLESSED MOON」の魅力がギュッと詰まったラフォーレ原宿のポップアップは、今しか体験できない特別な空間。
大人の魅力を引き立てる新作ラインを実際に試して、自分だけの“キレイ”を発見してみてください。
可愛らしさから一歩進んだ洗練のアイテムたちは、あなたの毎日に輝きを添えてくれるはず♡数量限定のノベルティもお見逃しなく！