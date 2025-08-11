韓国コスメ「BLESSED MOON」ポップアップがラフォーレ原宿で開催中！

韓国発のビューティーブランド「BLESSED MOON（ブレスドムーン）」が、ラフォーレ原宿のaiicosmeにて期間限定ポップアップを開催中♡公式インスタでも話題の注目ブランドが、今回大人な雰囲気の新ラインをひっさげて登場。全アイテムのテスター完備で、自分にぴったりのカラーを実際に試すことができます。さらに、数量限定の購入者特典もあり！韓国コスメファンはもちろん、新しい魅力を発見したい方にもおすすめのイベントです♪

大人の魅力を引き出す5つの新作

今回のポップアップで展開されるのは、2025年3月発売の大人っぽさをテーマにした5アイテム。どれも1,650円（税込）と手に取りやすい価格で、以下のアイテムがラインアップされています。

Veil Glow Lip Tint（ベールグローリップティント）

柔らかなツヤ感と発色で、唇を光のベールで包み込むリップ。全4色（ビンテージペタル／ベアーサーモン／バディー／デューイアップル）。

Veil Blur Lip Tint（ベールブラーリップティント）

ふんわりぼかしたような仕上がりのベルベットティント。全4色（ココ／バレンシアレッド／ローズブルーム／ハッシュピンク）。

Veil Mood Lip Gloss（ベールムードリップグロス）

ベタつきにくい軽やかな仕上がりで、気分を変える2色展開（ドーンブラック／ピンクトウシューズ）。

Veil Melting Glass Highlighter（ベールメルティンググラスハイライター）

肌に自然に溶け込むガラスのような艶めきを演出。

Veil Melting Color Blush（ベールメルティングカラーブラッシュ）

リキッドタイプで自然な血色をプラス。全4色（スウィーティー／ドリーミー／ピンクシュー／ロココ）。

どのアイテムも軽やかなテクスチャーで、肌や唇本来の美しさを引き出してくれる設計です。

ラフォーレ原宿で色味をチェック

ポップアップが開催されているのは、ラフォーレ原宿5Fの「aiicosme」内。開催期間は2025年7月24日（木）～8月中旬までで、営業時間は11:00～20:00です。

すべての新作アイテムにテスターが用意されており、実際の色味やテクスチャーを体験できるのが魅力。さらに、一部商品はコスメ自販機でも購入可能で、気軽にお買い物が楽しめます。

注目ポイントは購入者限定のノベルティ。ピンクシリーズ（ティント、マスカラ、アイシャドウなど）や、オリジナルのスマホポーチ・オーロラポーチが数量限定でプレゼントされます。

こちらはなくなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックを！

今しか出会えない限定体験を♡

韓国コスメ「BLESSED MOON」の魅力がギュッと詰まったラフォーレ原宿のポップアップは、今しか体験できない特別な空間。

大人の魅力を引き立てる新作ラインを実際に試して、自分だけの“キレイ”を発見してみてください。

可愛らしさから一歩進んだ洗練のアイテムたちは、あなたの毎日に輝きを添えてくれるはず♡数量限定のノベルティもお見逃しなく！