°ËÇ·½õ¤ÎÈï¤êÊª¤ò¥²¥Ã¥È
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎËÜË¾¤¢¤ä¤«(20)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ´ÌÇÇ®ºÆÇ®¤·¤Æ¤ë¤Î»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÓÜÊ¿ °ËÇ·½õ(¤Ï¤·¤Ó¤é ¤¤¤Î¤¹¤±)¡×¤ÎÈï¤êÊª¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¾åÈ¾¿È¤Ï¸ªÉ³ÉÕ¤¤ÎÇò¤Î¥ß¥Ë¾æ¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¡¢²¼È¾¿È¤Ï¹õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç°ËÇ·½õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ìÉ÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼°ËÇ·½õ ¤³¤ó¤Ê°ËÇ·½õ¤Ë¤Ê¤é¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢¥ä¥Ð¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ÇúÀ¹¤ì¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¸²òÁüÅÙ¹â¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿°ËÇ·½õ¤ÎÈï¤êÊªÈï¤Ã¤¿ËÜË¾¤µ¤ó¡ª¥Ð¥Ã¥Á¥ê¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜË¾¤Ï°ÊÁ°¤Ëµ´ÌÇ¤Î¿Ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£