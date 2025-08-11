¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤á¡Á¡ª¡×41ºÐ°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢Ç¨¤ìTÆ©¤±¥Ó¥¥ËÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Öº£¤¬½Ü¡×¡Ö¤¤¤äÀ¨¤¨¤Ê¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«(41)¤¬Æ©¤±T¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëºÇ¿·¼Ì¿¿½¸(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤«¤éÆ©¤±¤¿¿åÃå»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à1Ëç¤Ç¡¢à¿Ê²½¤·¤¿á±ð¤ä¤«¤Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¡È¤à¤®¤å¤Ã¡É¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö#¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤á¡Á¡ª¡×¡Ö¤¿¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¤À¤Í¡×¡Ö¤à¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¡×¡Öº£¤¬½Ü¡×¡Ö¤¤¤äÀ¨¤¨¤Ê¥Þ¥¸¤Ç¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£