²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸öÅÄÐÔÌ¤ ¡Û¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÊó¹ð¡¡¡ÖIt's too late!!!¡¡£³ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡£¡¡²Î¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤ß¤ó¤Ê¡¢¡¢¡¢¤ó¡©¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µ´¥ê¥Ô¡¼¥È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÌ¾¶Ê¤Ç¤¹¾Ð¾Ð¡×
¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÇòÇ®¤Î¡ª¡ª¡¡¤Û¤ÜÌ¤²Î¾§¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢It's too late!!!¡¡£³ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡£¡¡²Î¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤ß¤ó¤Ê¡¢¡¢¡¢¤ó¡©¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¡ª¾Ð¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖIt's too late¡×¤ò²Î¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¿¤·¤Ï¡¢Rain¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¾Ð¾Ð¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µ´¥ê¥Ô¡¼¥È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÌ¾¶Ê¤Ç¤¹¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÏÂçºå2¸ø±é¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Î¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡¼¡¼¡×¡¦¡Ö¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¡¢ËèÆü¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ë¶Ê¤À¤Ã¤¿¤è♥Á¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ°¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡¡²û¡×¡¦¡Ö¤ä¤À¡ª¥Õ¥¡¥óÎò20Ç¯¤Ê¤Î¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Å¡¡Ê¹¤¤¤¿¤é¥á¥Ã¥Á¥ãÎÉ¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¥½¥ó¥°♫¡¡µ´¥ê¥Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
