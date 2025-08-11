８日、２０２５世界ロボット大会で、群知能技術を披露する優必選科技の人型ロボット。（北京＝新華社配信）

【新華社広州8月11日】中国北京市で8日、2025世界ロボット大会が開幕した。広東省深圳市のロボット企業、優必選科技（UBTECH）は同社の5種類の人型ロボットを展示。多様なタスクを想定した産業分野での作業能力を披露した。

中でも次世代型の産業用人型ロボット「Walker S2」は、同社が7月に発表したばかりの最新モデルで身長1.76メートル。1.8メートルまでの範囲で重さ15キロの荷物を安定して運ぶことができ、地面に手をついたり、限界までしゃがんだり、離れた物をつかんだりと高度な動作もこなす。

会場では「Walker S2」のホットスワップ対応自律型バッテリー交換技術も披露された。作業を中断せずに、わずか3分間でバッテリー交換が完了することから、産業レベルの連続作業にとって重要なソリューションとなる。

中国の人型ロボット産業は現在、技術の進展から大規模運用の段階へ進みつつある。優必選科技の担当者は、絶え間ないイノベーションを通じて、ロボットの知能を商業サービスや科学研究・教育、寄り添いなど多様な分野に応用することにより、人の作業効率を高めるだけでなく、暮らしの温もりを守る役割も果たせると語った。（記者/周穎）