¿·¼Ö¡ÈÌó370Ëü±ß¡É¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿·¡Ö4¿Í¾è¤ê¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¡ßFR¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡ÖBRZ¡×¤Ë¡Öµ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×À¼¤â
°ÂÁ´ÀÇ½¤¬¿Ê²½¤·¤¿¿··¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô
¡¡2025Ç¯5·î22Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖBRZ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡BRZ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿FR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï2012Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Ç¤Ï¡Ö86¡Ê¥Ï¥Á¥í¥¯¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿·¡Ö4¿Í¾è¤ê¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê50Ëç¡Ë
¡¡¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¸åÎØ¶îÆ°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÃ¯¤â¤¬Ìû¤·¤á¤ëµæ¶Ë¤ÎFR¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£·ÚÎÌ¤Ç¹äÀ¤Î¹â¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡86¤¬¤è¤ê·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢BRZ¤Ï°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áà½Ä´¶³Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Î¾¼Ö¤Ç°Û¤Ê¤ëÁö¤ê¤Î¡ÈÌ£¤ï¤¤¡É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼ç¤ÊÊÑ¹¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡Ç½²þÁ±¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅÀ²Ð·Ï²óÏ©¤ÎÀ©¸æÊý¼°¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢²óÏ©¤Î°ìÉô¤Ë°Û¾ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëµ¤Åû¤Î¤ß¤òÄä»ß¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÁ´ÂÎ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÀ²Ð·Ï²óÏ©¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÁö¹ÔÃæ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Þ¤Ç¼«Áö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÁØ°Â¿´´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤ä¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Î¿Ê²½¤¬³Î¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊBRZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºµ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢372Ëü2400±ß¤«¤é381Ëü7000±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¿å½à¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£