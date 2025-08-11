¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡Û½éÀï·Þ¤¨¤ëË¶¶Ãæ±û¡¡¥Ð¥¹13Âæ¤Ç±þ±çÃÄ¤¬¹Ã»Ò±à¤Ø½ÐÈ¯¡¢ÅìË®¥Þー¥Á¥ó¥°Éô¤âºÇ½ªÄ´À°
11Æü¡¢½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëË¶¶Ãæ±û¹â¹»¤Î±þ±çÃÄ¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11ÆüÄ«¡¢Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤Ë¤Ï¶µ»Õ¤äÀ¸ÅÌ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤é±þ±çÃÄÌó500¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥¹13Âæ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ø½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤ßÂè°ì¤È¤¤¤¦¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡Ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¡Ë
°ìÊý¡¢Ë¶¶Ãæ±û¹â¹»¤ò±þ±ç¤¹¤ëÅìË®¹â¹»¤Î¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô50¿Í¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒË¶¶Ãæ±û¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìË®¹â¹» ¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô »°ÉÚºÌÌ¾ ÉôÄ¹¡Ë
Ë¶¶Ãæ±û¤Î»î¹ç¤Ï¸á¸å3»þÈ¾¡¢³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
