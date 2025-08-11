¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

11Æü¡¢½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëË­¶¶Ãæ±û¹â¹»¤Î±þ±çÃÄ¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

11ÆüÄ«¡¢Ë­¶¶Ãæ±û¹â¹»¤Ë¤Ï¶µ»Õ¤äÀ¸ÅÌ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤é±þ±çÃÄÌó500¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥¹13Âæ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ø½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤ßÂè°ì¤È¤¤¤¦¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡Ë

¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¡Ë

°ìÊý¡¢Ë­¶¶Ãæ±û¹â¹»¤ò±þ±ç¤¹¤ëÅìË®¹â¹»¤Î¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô50¿Í¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒË­¶¶Ãæ±û¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìË®¹â¹» ¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô »°ÉÚºÌÌ¾ ÉôÄ¹¡Ë

Ë­¶¶Ãæ±û¤Î»î¹ç¤Ï¸á¸å3»þÈ¾¡¢³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£