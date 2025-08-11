◇フィギュアスケート・サマーカップ第3日（2025年8月11日 滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）

女子SPが行われ、22年GPファイナル女王の三原舞依（シスメックス）が60・98点をマークした。

3季ぶりに使用する「戦場のメリークリスマス」に乗り、冒頭のダブルアクセル、続く3回転フリップを着氷。後半の連続ジャンプはトーループが2回転になったが、華麗な舞いで観衆を魅了し、スタンディングオベーションで称えられた。

「ここまで帰ってくる道は大変なこともあったけど、たくさんの方にサポートをしてもらって今の私がある。（途中で）涙が出そうになったけど、最後まで滑りきることができた」

昨季は右足首のケガに苦しみ、昨年12月の全日本選手権では20日のSPの演技はできたが、22日のフリーは棄権した。オフシーズンから陸上で足首の強化などに励み、迎えた今季。試合に出場して観衆の前で滑るのは、234日ぶりだった。氷上に立てることに感謝しながら演技を披露した。

拠点が一緒で、幼少期からともに過ごしてきた坂本花織（シスメックス）が今季限りでの引退を表明。公表後に2人で会話をしたときには「涙が止まらなかった」という。

「一緒にできる日々が限られてくる中で、毎日のレッスンでプログラムを見れたりするのは凄く幸せ。私も同じチームとして、強いアスリートであるように頑張りたい」

集大成のシーズンに臨む盟友とともに、何度も苦境を乗り越えてきた三原も覚悟を持っ戦っていく。