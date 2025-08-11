Photo: 田中宏和

大人気プロジェクトとなった前作から、進化して再登場。ペタッと窓ガラスに貼るドラレコ「PetaCame（ペタカメ）」。ソーラー充電で使い続けられるドライブレコーダーです。

今回、実物を実際にレンタルして、使ってみたのですが、従来のドラレコとは全く違う体験に驚きました。

コンパクト化と高性能化を両立。これはすごい！

今回の新バージョン「PetaCame」は、前モデルより高性能なソーラーパネルを採用し、発電量を約130％向上させたモデル。

これによって約63％の小型化を実現し、落下リスクを軽減しています。

自動的な録画やそのほか便利な機能を搭載

ドラレコで一番大事なのが、記録。

車の振動や運転手の乗車を検知することで、自動的に録画を開始、終了する「センサー録画」機能を搭載。普通のドラレコと同じように記録ができるのは便利でした。

録画映像はフルハイビジョンです。ナンバープレートの情報も問題なく読み取れる精細な画質になっているので、イザというときの証拠もバッチリ残すことができます。

カーシェアやレンタカーにも

吸盤または両面テープでフロントガラスに貼り付けるだけという「PetaCame」。

カーシェアやレンタカーといった用途に最適です。

microSDカードは最大512GBまでの対応となっており、約280時間の長時間録画も可能となっています。もちろん、データがいっぱいになると古いデータから自動で上書きするサイクル録画に対応しているので、カードは挿しっぱなしで問題ありません。

満充電時にしておけば約6時間の連続使用が可能なスペックに加え、シガーソケットから給電するためのプラグとケーブルもセットされているので、雨天時のロングドライブでも安心です。

現在machi-yaでプロジェクトを公開中。

ときどきしか運転しないけどドラレコがないと不安という人に、特にオススメしたいプロダクトとなっています。

