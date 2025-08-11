しかもキャラたちはamiibo。

1985年にファミコン用ソフトでデビューした『スーパーマリオブラザーズ』。以降いくつもの続編や派生作品が生まれ、ハリウッド映画になったりレゴになったりで、世界の老若男女から愛されています。

積み木になったマリオ

マリオはいろんなオモチャにもなっていますが、こんどは任天堂公式の「積み木」になりました。「つみきマリオ」は対象年齢1.5歳からと、まだゲームの操作が難しい幼児でも直感的に遊べる優しい木のおもちゃ。

子供ならではの想像力で、それぞれのキノコ王国を創り出して冒険に繰り出しましょう。

amiiboとして後々役立つ

キャラクターは高さ8cmほどで、ブロックやアイテムなどはその半分。またそれぞれのキャラクターは、Nintendo Switchと連動するamiiboなんです。少し大きくなってSwitchで遊ぶようになったら、ゲーム内で別の遊び方ができます。タンスの肥やしにさせないやり方、うまいなぁ。

もっと成長した後は、インテリアにしても良いと思います。

セットは2種類

マリオとはてなブロック、パワーアップキノコの3ピース入りだと2,980円ですが、箱の底が1-1さながらの背景になっている1万9800円のスペシャルセット30ピースなら世界観が広がって長く遊べそうです。

情操教育にもバッチリですし、小さいうちからマリオに触れる英才教育にもなりますね。大人でも欲しいですけどね！

