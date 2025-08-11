◇MLB マリナーズ6-3レイズ(日本時間11日、T-モバイル・パーク)

マリナーズのカル・ローリー選手がイチロー氏に捧げる1発で勝利に貢献しました。

レイズ戦に2番DHで出場したローリー選手。初回に無死1塁の場面でライトスタンドに特大弾を運び、MLBトップを独走する45号を放ちました。

本塁打と打点部門でメジャートップのローリー選手は、2位に付けている大谷翔平選手とカイル・シュワバー選手との差を「4」本に広げました。

捕手としての45本塁打は殿堂入りも果たしたジョニー・ベンチさんが1970年に記録した本数に並びメジャー2位タイのホームランとなりました。

前日には、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が、背番号「51」の永久欠番セレモニーでスピーチを行っていました。「今年のチームには素晴らしいチャンスがある。みなさんは強くて才能があります。勝たなければならないというプレッシャーがあることは理解していますが、重要なのは、勝つことは常に厳しく、プレッシャーなしには決して得られないということです。プレッシャーを受け入れ、プレッシャーの下で最高のパフォーマンスを発揮する方法を考えてください」と語っていました。

この試合でイチロー氏の期待に応えたローリー選手は、「彼が私たちのことを取り上げ、私たちのことを話し、私たちに希望を与えてくれるのはとても素晴らしいです。そして彼の言ったことはすべて素晴らしかったです。殿堂入りスピーチでも、彼の言葉は本当に素晴らしく、チームに深く響いたと思います」とコメントしました。