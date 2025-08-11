³¤ÊõÄ¾¿Í¡¡Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆü¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤¡×ºÊ¤Ï¸µÊõÄÍ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦ÀçÌ¾ºÌÀ¤
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³¤ÊõÄ¾¿Í¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò½÷Í¥¡¦ÀçÌ¾ºÌÀ¤¡Ê36¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÆüº¢¤«¤é²¹¤«¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆü¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯É½¸½¤òÄÉµá¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¿¿è½¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀçÌ¾¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏºòÇ¯8·î¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³¤Êõ¤Ï1988Ç¯7·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£7ºÐ¤Î»þ¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤ÇÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·àÃÄ»Íµ¨¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¤Î½éÂå¥ä¥ó¥°¥·¥ó¥ÐÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°Ê¹ß¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºîÉñÂæ¤Ç³èÌö¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖCYANOTYPE ¥·¥¢¥Î¥¿¥¤¥×¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¤Ï·àÃÄ»Íµ¨½êÂ°¤Î³¤Êõ¤¢¤«¤Í¡¢Äï¤Ï¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.³¤Êõ½á¡£
¡¡ÀçÌ¾¤Ï¡¢1988Ç¯12·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë94´üÀ¸¤È¤·¤Æ¼óÀÊÆþÃÄ¡£2017Ç¯2·î6ÆüÉÕ¤Ç²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2019Ç¯4·î28Æü¤Î¡ÖCASANOVA¡×Åìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¡£ÉñÂæ¤äCM¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×Âè8ÏÃ¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£