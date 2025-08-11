◇ア・リーグ アスレチックス3―2オリオールズ（2025年8月10日 ボルティモア）

両投げ左打ちとして登録されているアスレチックスのカルロス・コルテス外野手（28）が10日（日本時間11日）、敵地でのオリオールズ戦に途中出場。8回から利き手の左投げとして右翼手として出場すると、内野手を使い果たした9回には右投げに変更して三塁手として出場した。大リーグ公式サイトによると、野手が両投げで出場するのは史上初となった。

生まれつき左利きのコルテスは、8歳の時に多くの守備位置を守れるようにという父の勧めで右投げにも挑戦。2018年にメッツからドラフト指名された際は二塁手だった。2019年にフルタイムの外野手に転向すると、この日の試合でまさかの展開が待っていた。

8回に右翼手として途中出場すると、チームが9回に2点を奪って3―2とリードしたその裏の守りではマイナーでも経験がなかった三塁に移動。三塁手ウルシェラに代走が送られて唯一の内野経験のある野手となった当の本人は「二塁を守るものだと思っていた」と振り返ったが、首脳陣は左打者が続くことを考慮して三塁に置いた。

コルテスは左利き用の外野用グラブしか持っていなかったため、同僚に内野手の右利き用グラブを借りてスクランブル出場。「通常、試合に出ると、（ボールが）飛んでくる。だから、1つくらいはく来るだろうと思っていた」と心境を明かしたが、打球は飛ばずに1点リードを守り切ってチームの勝利に貢献した。

大リーグ公式サイトは「アスレチックスには過去にパット・ベンディットという両投げの投手はいたが、MLBで野手が同じ試合で投球する腕を変えて守備位置を変更した例は記録されていない」と史上初の快挙であることを伝えた。

試合後、コルテスは「緊張したよ。今度は自分のグラブを持っていかなきゃ。念のためね」と笑いながら答えたという。