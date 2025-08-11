¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë...78ºÐ¥À¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¡¡¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊºÐ¤Î¤È¤êÊý¤·¤¿¤¤¤Ê¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬2025Ç¯8·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü8·î8Æü¤Ç41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÇ¯Îð¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¡¢¡¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö41ºÐ¤Î½éÆü¤Ë¤ª»Å»ö¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö½ã¼¡¤µ¤ó¤Ï78ºÐ¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊºÐ¤Î¤È¤êÊý¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤Î¤«¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬ÎÏ¤ß¤¹¤®¤º³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏÇò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¡£¹âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢È¾Âµ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£2¿Í¤È¤â¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¤Î²ô¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö41ºÐ¤Ç¤³¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö¹âÅÄ½ãÆó¤µ¤ó¤¬78ºÐ¡¢¤ª¤É¤í¤¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£