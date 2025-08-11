『ライオンキング』海宝直人＆元宝塚・仙名彩世夫妻、第1子誕生を発表 「新たに始まる日々」それぞれメッセージ【全文】
ミュージカル俳優・海宝直人と仙名彩世の夫妻が11日、それぞれのXを更新し、第1子誕生を報告した。
【写真】お相手は…元宝塚歌劇団花組トップ娘・仙名彩世
海宝は「私事でございますが、この度、第一子が誕生したことをご報告いたします。新たに始まる日々に、感謝と責任を強く感じております。これからも様々な経験を糧に、役者としてさらに深く表現を追求し、皆様にお届けできるよう、より一層精進して参ります」とつづった。
仙名は「私事ではございますが、このたび、新しい命が誕生しましたことをご報告申し上げます。日々の成長に寄り添いながら、その一瞬一瞬を大切に重ねてまいりたいと重みます」とメッセージを寄せた。
海宝は1988年7月4日生まれ、千葉県出身。子役から活動し、劇団四季『ライオンキング』初代ヤングシンバ役。『レ・ミゼラブル』マリウス役や、劇団四季『アラジン』アラジン役など、ミュージカルで多数の役柄を演じてきた。
仙名は、1988年12月3日生まれ、宮城県出身。2008年に宝塚歌劇団に94期生として首席入団。2017年2月6日付で花組トップ娘役に就任し、2019年4月28日の「CASANOVA」東京公演千秋楽をもって退団した。昨年8月8日に結婚を発表していた。
■海宝直人 全文
いつも応援してくださっている皆様へ
日頃から温かい応援、誠にありがとうございます。
私事ではございますが、この度、第一子が誕生したことをご報告いたします。
新たに始まる日々に、感謝と責任を強く感じております。
これからも様々な経験を糧に、役者としてさらに深く表現を追求し、皆様にお届けできるよう、より一層精進して参ります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
海宝直人
■仙名彩世 全文
皆さまへ
私事ではございますが、このたび、新しい命が誕生しましたことをご報告申し上げます。
日々の成長に寄り添いながら、その一瞬一瞬を大切に重ねてまいりたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
仙名彩世
