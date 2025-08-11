¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û²Æì¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â...ÂæÉ÷11¹æ(¥Ýー¥É¥ë)¤Î¸½ºß¤Ï¡© ¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷11¹æ(¥Ýー¥É¥ë)
8·î11Æü12»þ45Ê¬È¯É½
11Æü12»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÆî
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ21ÅÙ20Ê¬ (21.3ÅÙ)
Åì·Ð132ÅÙ40Ê¬ (132.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è Á´°è 55 km (30 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ËÌÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
ÆîÀ¾Â¦ 220 km (120 NM)
12Æü0»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ21ÅÙ10Ê¬ (21.2ÅÙ)
Åì·Ð130ÅÙ00Ê¬ (130.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 120 km (65 NM)
12Æü12»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ²Æì¤ÎÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ21ÅÙ55Ê¬ (21.9ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ25Ê¬ (127.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 150 km (80 NM)
13Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è Í¿Æá¹ñÅç¤ÎÆîÆîÀ¾Ìó90km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ23ÅÙ40Ê¬ (23.7ÅÙ)
Åì·Ð122ÅÙ40Ê¬ (122.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 155 km (85 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 210 km (115 NM)
14Æü9»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ²ÚÃæ
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ26ÅÙ50Ê¬ (26.8ÅÙ)
Åì·Ð117ÅÙ05Ê¬ (117.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1004 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 220 km (120 NM)
¢£º£¸å¤ÎÅ·µ¤
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
²èÁü¤¢¤ê¤Îµ»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2103485?display=1