¡¡£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡½¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç£Í£Ì£Â»Ë¾å½é¤Î½÷Àµå¿³¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥§¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥©¥ë»á¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éºÝ¤É¤¤È½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¦¥¨¥ó¥Ä¤ÎÅê¤¸¤¿½éµå¡¢£±£´£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤ä¤äÆâ³Ñ¤Ë³°¤ì¤ë·Á¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤Ø¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥¦¥©¥ë»á¤ÏÎÏ¶¯¤¤À¼¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢½÷Àµå¿³¤Îà»ºÀ¼á¤Ë¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½éµå¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿Çòµå¤ÏµÇ°µå¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¤ÈÂçÀÚ¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤êµÇ°»£±Æ¤â¼Â»Ü¡£½ª»Ï¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Çµå¾ìÆâ¤ÏÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½éµå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥³¡¼¥ë¤ò½ä¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÊªµÄ¡Ä¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖµÇ°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ü¡¼¥ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö£±µåÌÜ¤«¤éºÝ¤É¤¤È½Äê¤¬Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÈ½Äê¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÀ¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡ÖÊá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤É¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Î¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¤À¤«¤é¥Ù¡¼¥¹È×¤Î¾å¤Ï·ë¹½ºÝ¤É¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó»¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢´°Á´¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡ºÝ¤É¤¯¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇØ·Ê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¡½éµå¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥³¡¼¥ë¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤É¿¿¤óÃæÊü¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¸«Æ¨¤·¤¿¤ì¤è¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£