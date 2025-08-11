【ダイソー】で可愛いの見つけた、、！ 出会えたら即買いしたい♡「アニマルポーチ」

パッと目に入るだけで気分が上がりそうな、キュートなアニマル柄のポーチを【ダイソー】で発見！ デザインの可愛さはもちろん、水や汚れに強そうな素材で夏のレジャーにもぴったりです。猫やクマなどの動物がソフトなタッチで描かれていて、思わずときめいてしまいそう！ コスメや充電器の持ち運びにぜひ使ってみて。

夏カラーが爽やか！ 猫好きにはたまらないクリアポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

夏らしいライトブルーのファスナーがアクセントになったビニールポーチ。蝶ネクタイをしたふわふわの猫がソフトなタッチで描かれており、大人が持ちやすい上品なデザインです。PVC素材で汚れや水に強そうなのはもちろん、かさばりにくいフラットタイプで持ち運びにも便利◎ 大きさは約14cm × 11cmで、リップやイヤホンなど小物の収納にぴったり。

たっぷりマチ付き◎ ふわふわクマの一目惚れ級ポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付 アニマル）」\220（税込）

マチが約5cmもあり、しっかりと収納力がありそうなポーチ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「素材はポリエステルなので水や汚れにも多少は強そう」とのことで、コスメや文房具などの収納で活躍する予感。内側には、細々したものを整理しやすいポケットが2つ付いています。ふわふわのクマが優しいタッチで描かれた絵柄で、思わず一目惚れしてしまいそうな可愛さ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M